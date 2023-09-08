Пожар в складских помещениях в Москве был локализован на площади 800 "квадратов"

Фото: ТАСС/Сергей Шахиджанян

Пожар в складских помещениях на улице Кусковской в Москве был локализован на площади в 800 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"В 01 час 46 минут пожар локализован", – указано в сообщении.

О вспыхнувшем пожаре стало известно в ночь на 8 сентября. Складские помещения загорелись по адресу улица Кусковская, дом 26б. Для тушения пожара задействованы более 90 человек и 29 единиц техники.

Сведений о пострадавших не поступало. В пресс-службе Дептранса Москвы сообщили, что движение по Кусковской улице частично перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб, и призвали выбирать маршруты объезда.

Перовская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара, а также ход и результаты доследственной проверки, заявили в пресс-службе московской прокуратуры.

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