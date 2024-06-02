Два дрона-камикадзе атаковали АЗС в селе Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Два украинских дрона-камикадзе атаковали АЗС в селе Головчино Белгородской области. Никто не пострадал, написал в своем телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

По его словам, из-за взрывов повреждена входная группа здания заправки. Также автозаправочная колонка и один автомобиль посечены осколками. Все сотрудники АЗС в порядке, в том числе благодаря укреплениям из мешков с песком, заключил Гладков.

До этого российские силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. В результате отражения атаки ВСУ в Никольском селе загорелись несколько построек рядом с жилым сектором.

Ранее система противовоздушной обороны ликвидировала ракету "Нептун" в небе над Белгородской областью. Силы ПВО также уничтожили три украинских дрона.