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02 июня, 19:41

Происшествия

Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Силы противовоздушной обороны РФ сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По предварительной информации, пострадавших нет, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, в Никольском селе после отражения воздушной атаки со стороны ВСУ загорелись несколько построек рядом с жилым сектором. Сейчас пожарные тушат объекты. В поселке Дубовое осколками посечена одна машина, отметил Гладков.

Все оперативные службы работают на местах происшествия. Информация о последствиях уточняется, заключил губернатор.

До этого силы ПВО ликвидировали ракету "Нептун" в небе над Белгородской областью. Система противовоздушной обороны также уничтожила три украинских дрона.

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