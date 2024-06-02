Система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Силы противовоздушной обороны РФ сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По предварительной информации, пострадавших нет, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, в Никольском селе после отражения воздушной атаки со стороны ВСУ загорелись несколько построек рядом с жилым сектором. Сейчас пожарные тушат объекты. В поселке Дубовое осколками посечена одна машина, отметил Гладков.

Все оперативные службы работают на местах происшествия. Информация о последствиях уточняется, заключил губернатор.

До этого силы ПВО ликвидировали ракету "Нептун" в небе над Белгородской областью. Система противовоздушной обороны также уничтожила три украинских дрона.