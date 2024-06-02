Гробы с плакатом "Солдаты Франции, погибшие на Украине" нашли в Париже

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

В 10:00 по московскому времени 1 июня у Эйфелевой башни трое лиц расставили пять гробов стандартных габаритов, покрытых французскими флагами, и плакат "Солдаты Франции, погибшие на Украине". Об этом сообщает издание Parisien со ссылкой на источник в полиции.

По его данным, правоохранители задержали водителя минивэна, перевозившего гробы и двоих подозреваемых, которые планировали уехать в Берлин. Трое задержанных являются гражданами Болгарии, Украины и Германии. Экспертиза установила, что все гробы были набиты гипсом.

Сейчас полиция проводит расследование на предмет иностранного влияния. Преступники находятся под стражей. На фигурантов завели дело по факту преднамеренного правонарушения, уточнили в прокуратуре Парижа.

Ранее депутат Верховный рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что первая группа французских инструкторов выехала на Украину.

До этого уточнялось, что сначала Париж отправит "ограниченное" количество военных, а затем планирует направить Киеву еще несколько сотен специалистов.