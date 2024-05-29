France-3: около 10 чеченцев задержали во Франции во время масштабной полицейской операции

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Около десяти чеченцев, подозревающихся в создании ОПГ, торговле людьми, незаконном обороте оружия и убийствах, задержали во Франции во время масштабной полицейской операции. Об этом сообщает France-3 со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, полиция задержала чеченцев, которые были связаны с радикалами-террористами. Операцию организовали в 12 городах Франции, включая Реймс, Страсбург и Тулуз. Большую часть полицейских задействовали в Реймсе. Местные жители подтвердили проведение полицейской операции.

Издание также сообщило, что одного из задержанных подозревают в связях с убийцей учителя Bois d’Aulne Сэмюэля Пэти. Убийцей 47-летнего мужчины оказался 18-летний чеченец Абдулахан Анзоров, родившийся в Москве. Он обезглавил педагога и был застрелен полицейским после попытки сопротивления.

Мотивом убийства стала демонстрация учителем карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заявил, что педагог сам спровоцировал нападение, показав "оскорбительные рисунки", а также призвал не делать акцент на том, что убийца был чеченцем, поскольку преступник не имеет национальности.

Президент Франции Эммануэль Макрон тогда назвал произошедшее терактом. Он заявил, что подобное является покушением на ценности республики, а также на воспитание свободных граждан. Макрон также добавил, что террористам не удастся расколоть французский народ.

