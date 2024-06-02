Путин поблагодарил главу Минсельхоза Узбекистана за хорошие фрукты

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин перед переговорами в Ташкенте отдельно поблагодарил главу Министерства сельского хозяйства Узбекистана Иброхима Абдурахмонова за вкусные фрукты. Кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно", – сказал Путин Абдурахмонову во время церемонии официальной встречи перед переговорами с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в резиденции "Куксарой".

В свою очередь, глава Минсельхоза назвал такую оценку большой ответственностью. Абдурахмонов дополнил, что у них уже есть рынок в России, но его нужно расширять.

Путин прилетел в Узбекистан 26 мая с государственным визитом. Он пробыл в стране два дня. Переговоры лидеров двух государств состоялись 27 мая. В ходе них Россия и Узбекистан договорились о строительстве АЭС малой мощности в Джизакской области.