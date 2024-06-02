Глава МВД Ихусан: Мальдивы запретят въезд по израильским паспортам

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Мальдивское правительство запретит въезд в страну по израильским паспортам из-за растущего общественного возмущения по поводу атак израильских сил на сектор Газа. Об этом сообщает издание Sun со ссылкой на министра внутренних дел Али Ихусан.

По его словам, кабинет министров решил 1 июня внести соответствующие поправки в законодательство. Ихусан уточнил, что для ускорения реализации этого решения кабмин организовал специальный комитет, в состав которого вошли глава МВД, министры экономики туризма и иностранных дел, а также генеральный прокурор.

Кроме того, правительство решило назначить специального посланника президента для исследования областей, в которых Палестине требуется поддержка со стороны Мальдив, собрать средства для помощи палестинцам через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, провести общенациональный митинг под лозунгом "Мальдивцы в солидарности с Палестиной", а также переговоры с другими мусульманскими странами для ускорения решения палестинского конфликта.

Кабмин решил запретить израильские паспорта после того, как депутат от главной оппозиционной Мальдивской демократической партии Микаил Ахмед Насим представил поправку к закону об иммиграции, запрещающую въезд израильским гражданам.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля несколько тысяч ракет. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

По последним данным, число жителей Газы, которые погибли в результате ударов Израиля, достигло 25 700 человек. Травмы получили 63 740 человек.