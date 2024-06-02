Президент Борич: Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля по ситуации в Газе

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Чили присоединится к иску, который ЮАР подала в Международный суд ООН из-за действий израильской армии в секторе Газа. Об этом заявил президент южноамериканской страны Габриэль Борич.

Борич заявил, что Чили не может перестать выражать возмущение неизбирательными и абсолютно непропорциональными действиями израильской армии в отношении невинных гражданских лиц. Он потребовал от международного сообщества решительного ответа на эти действия.

"Поэтому, помимо отправки гуманитарной помощи Палестине, отзыва для консультаций нашего посла в Израиле и совместного с Мексикой обращения в Международный уголовный суд, я решил, что Чили присоединится к иску, который подала ЮАР против Израиля в Международный суд ООН", – приводит его слова ТАСС.

Борич также заявил, что уже выдал указание МИД о подготовке бумаг. Он добавил, что осуждает террористические атаки ХАМАС и призывает движение к освобождению всех заложников.

26 января Международный суд ООН постановил, что Израиль обязан принять все меры для предотвращения геноцида в Газе. Председатель суда Джоан Донохью озвучила решение по иску ЮАР о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

По последним данным, число жителей Газы, погибших в результате ударов Израиля, достигло 25 700 человек. Травмы получили 63 740 человек.

