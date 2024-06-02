Двое рабочих стали жертвами пожара на НПЗ в Коми

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Коми"

Двое рабочих стали жертвами пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Соответствующая информация появилась на официальном портале Ростехнадзора.

"Пострадали работники подрядной организации ООО "Центр-тест". Двое погибли, один находится в тяжелом состоянии", – уточняется в публикации ведомства.

Печорское управление Ростехнадзора собрало комиссию, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

В свою очередь, в аккаунте регионального главка МЧС РФ появилось сообщение о ликвидации пожара в 19:30.

О ЧП на предприятии стало известно днем в воскресенье, 2 июня. МЧС сообщило, что специалисты "Центр-тест" проводили на заводе плановые технические работы, после чего там произошло возгорание.

К борьбе с огнем привлекли 74 спасателя и 22 единицы специальной техники.

Изначально о жертвах не сообщалось. Однако позднее следователи заявили, что в результате происшествия есть погибшие. По данному факту завели уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

