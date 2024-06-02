Фото: телеграм-канал "МЧС Тюменской области"

Пожар на площади 500 квадратных метров произошел в Тюменской области. Информация о происшествии появилась в официальном телеграм-канале регионального главка МЧС РФ.

"Поступило сообщение о пожаре надворной постройки на улице Боровой в деревне Дударева Тюменского района. К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь перекинулся на три жилых дома", – сообщается в публикации.

В тушении задействовали 30 спасателей и 9 единиц техники.

Ранее пожар произошел в лесничестве в Ростовской области, его площадь на утро 2 июня составляла 117 гектаров. К тушению привлекли авиацию. Специалисты МЧС объяснили, что борьбу с огнем осложняет ветер. Спасатели подчеркнули, что угроза населенным пунктам отсутствует.

