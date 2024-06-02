Площадь пожара в лесничестве в Ростовской области достигла 117 га

Фото: МЧС России

Пожар произошел в лесничестве в Ростовской области, его площадь по состоянию на утро 2 июня увеличилась до 117 гектаров. Об этом со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону сообщает ТАСС.

"Тушение осложняет ветровая нагрузка. Угроза населенным пунктам отсутствует. По состоянию на 06:00 площадь пожара увеличилась до 117 га", – указано в сообщении.

В тушении пожара задействована авиация.

Вечером 31 мая площадь пожара в лесном массиве Тарасовского района Ростовской области составляла 52 гектара. Глава региона Василий Голубев рассказал, что возгорание обнаружили работники лесного хозяйства при патрулировании. Специалисты считают, что огонь мог охватить лесничество в результате удара молнии.

К ликвидации пожара привлекли 121 спасателя и 46 единиц специальной техники, а также воздушное судно МЧС России.

