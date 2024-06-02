Восемь мирных жителей ранены в результате обстрелов ДНР за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Восемь мирных жителей пострадали в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны украинских военных за сутки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграмм-канале.

Он уточнил, что при обстреле Горняцкого и Червоногвардейского районов Макеевки ранения получили женщина 1934 года рождения и мужчина 1978 года рождения. В Пантелеймоновке от обстрелов пострадала женщина 1933 года рождения.

В Мариуполе из-за детонации взрывоопасного предмета при расчистке территории ранены трое рабочих – мужчины 1975, 1988 и 1995 годов рождения. При атаке по Харцызскому сталепроволочно-канатному заводу "Силур" ранения получили две сотрудницы предприятия. Женщины 1978 и1971 годов рождения находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, заключил Пушилин.

До этого три человека пострадали во время атаке украинского дрона в селе Крупец Курской области. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.