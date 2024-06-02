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02 июня, 10:52

Происшествия

Три человека пострадали при атаке БПЛА в Курской области

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Три человека пострадали при атаке украинского дрона в селе Крупец Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Сегодня утром недалеко от села Крупец Рыльского района украинский коптер сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль", – информировал Смирнов.

Пострадавших при атаке госпитализировали. Им оказывается вся необходимая медпомощь.

До этого при обстреле Шебекина Белгородской области пострадал мужчина. Медики диагностировали у него осколочное ранение спины, руки и бедра. Пострадавшего доставили в медучреждение.

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