Обломки дрона найдены под Новороссийском

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Спецслужбы нашли в станице Раевской под Новороссийском обломки дрона самолетного типа. Муниципальный центр управления рассказал о происшествии.

"В районе раевских бань выставлено оцепление для произведения обезвреживания остатков БПЛА", – отмечается в телеграм-канале центра.

Местных жителей призвали не поддаваться панике.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края. В результате атаки произошло возгорание трех цистерн, пострадали несколько сотрудников.

Позднее украинский беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом в Белгороде и взорвался. В результате детонации в пяти квартирах выбило окна, а в одной – сильно повредился балкон. Кроме того, обломки БПЛА посекли кровлю и стены летнего павильона на территории детского сада.

