МО РФ: ПВО нейтрализовала 32 БПЛА и пять ракет над регионами России

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Российские средства ПВО в ночь на 31 мая уничтожили и перехватили 29 беспилотников и 5 противокорабельных ракет "Нептун" над Краснодарским краем, сообщили в телеграм-канале министерства обороны РФ.

Дежурные силы противовоздушной обороны также обезвредили по одному дрону над Воронежской, Тамбовской и Белгородской областями.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко рассказал в своем телеграм-канале, что военные РФ отразили атаку украинского беспилотника самолетного типа над городом.

По предварительным данным, повреждений нет. На месте работают специальные службы, они ведут поиски зоны падения БПЛА, уточнил Кравченко.

Ранее Черноморский флот ВС России за сутки уничтожил четыре безэкипажных катера Вооруженных сил Украины в северо-западной части Черного моря. Российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 112 районах.

