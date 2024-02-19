В МИД заявили, что релоканты готовят провокации перед выборами президента РФ за рубежом

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Российские релоканты планируют различные провокации в преддверии президентских выборов РФ за рубежом, заявил в ходе заседания Центризбиркома (ЦИК) РФ посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович, пишет ТАСС.

"Не все релоканты однозначно наши враги. Многие из них в основном аполитичны, уже вернулись на родину, но те, что остались, занимают крайне русофобские позиции", – сказал Аскальдович, назвав некоторых релокантов серьезной проблемой.

Их настрой, по мнению посла, усилился в сторону агрессии после отказа ЦИК в регистрации кандидатом в президенты Бориса Надеждина. Дипломат подчеркнул, что его коллеги ведут большую информационную работу среди граждан, чтобы те посодействовали им в профилактике экстремизма.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов рассказывал, что ситуация в сфере безопасности посольства и консульств РФ в стране заметно ухудшилась. Дипломаты, по его словам, регулярно сталкиваются с провокационными акциями возле дипломатических учреждений, в том числе организованных релокантами.



Тем не менее голосование в Штатах будет организовано на 3 участках – в посольстве в Вашингтоне, а также в генконсульствах РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне.

Согласно данным опроса, около 83% респондентов из РФ заявили о готовности пойти на президентские выборы. Среди тех 1 500 опрошенных, кто высказался о готовности принять участие в выборах, около 81% проголосовали бы за самовыдвиженца Владимира Путина.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.