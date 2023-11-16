Российско-американские отношения рискуют быть разорванными в любой момент – МИД РФ

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Российско-американские отношения предельно истончились и рискуют быть разорванными в любой момент, сообщили в МИД РФ, подчеркнув при этом, что это не выбор Москвы.

В дипведомстве заявили, что первопричина этого глубоко кризиса – Вашингтон, который взял на вооружение оголтелую русофобию.

"Это не выбор России, но безответственные шаги США, раскручивающие маховик эскалации, включая доктринально поставленную задачу нанести Москве стратегическое поражение, могут привести к катастрофическим последствиям", – говорится в сообщении.

В министерстве считают, что все проблемы в отношениях двух стран из-за базового мировоззрения американской политической элиты, которая взяла бразды правления в 1990 и 2000 годы, а также неспособности нынешних политиков и экспертного сообщества США адекватно оценить процессы в России после 1991 года.

Отмечается, что эти американские круги показывают бесперспективную и абсурдную нацеленность на смену режима и организацию внутрироссийской смуты, во что вкладываются значительные средства.

Ранее руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики США Джилл Хруби заявила, что Штаты хотели бы вернуться к диалогу с Россией по теме контроля над вооружениями, однако, для этого не хватает "позитивной атмосферы".

Говоря о нехватке "позитивной атмосферы", она заявила, что свою роль в вопросе должны сыграть Белый дом и конгресс США. Кроме того, Хруби хотелось бы продолжения выполнения договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

До этого в Госдепе сообщили, что Америка готова вступить в диалог с Россией по разработке системы контроля над вооружениями после 2026 года и управлению ядерными рисками.

Новости часа: Россия не готова вести диалог по контролю над вооружениями с США