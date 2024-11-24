МИД России публично не комментирует кандидатуру нового посла в США

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МИД России публично не комментирует кандидатуру посла России в США из-за законодательных ограничений, передает ТАСС со ссылкой на дипведомство.

Ранее СМИ сообщили, что наиболее вероятным кандидатом на пост посла в Вашингтоне стал директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.

"С кандидатурой в Москве определились давно. Уже пара месяцев как это секрет Полишинеля. Знали все. В связи с наличием законодательных ограничений публично процесс не комментируем", – прокомментировали сообщения в МИД.

5 октября стало известно, что Анатолий Антонов завершил работу в качества посла РФ в США и вернулся в Москву. Он занимал эту должность с августа 2017 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что отъезд бывшего посла России из США не означает понижения уровня дипломатических отношений с Вашингтоном.