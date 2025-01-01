Посол в РФ Трейси: США открыты к диалогу с российской властью

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В США готовы к конструктивному и уважительному диалогу с российской властью. Об этом заявила американский посол в России Линн Трейси в соцсетях диппредставительства.

"Нам необходимо продолжать сохранять существующие связи и налаживать новые между россиянами и американцами. Мы также остаемся открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями российской власти, несмотря на имеющиеся глубокие разногласия по многим вопросам", – приводит ТАСС слова дипломата.

Посол также выразила надежду, что в 2025 году будут найдены решения для "мирного будущего".

Между тем в США одобрили кандидатуру нового российского посла в Вашингтоне. Об этом ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Дата выезда дипломата планируется с учетом инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа.

Как, в свою очередь, отмечал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, главной задачей нового посла России в США станет восстановление хотя бы минимального межгосударственного диалога.