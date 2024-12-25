Лавров заявил, что США одобрили кандидатуру нового российского посла в Вашингтоне

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В США одобрили кандидатуру нового российского посла в Вашингтоне. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает телеканал "Россия 1".

"Они приветствуют назначение профессионала, который большинство своей карьеры посвятил советско-американским, российско-американским отношениям", – сказал Лавров.

Он также добавил, что дата выезда дипломата планируется с учетом инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

Как ранее сообщали СМИ, наиболее вероятным кандидатом на пост посла в Вашингтоне стал директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев. Однако МИД России публично не стал комментировать кандидатуру посла России в США из-за законодательных ограничений. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит о назначении после подписания соответствующего указа.

Анатолий Антонов, который ранее занимал эту должность, сложил свои полномочия и вернулся в Москву. Он занимал эту должность с августа 2017 года.