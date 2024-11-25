Песков: Кремль сообщит о назначении нового посла РФ в США, как только будет указ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль сообщит о назначении нового посла РФ в США после подписания соответствующего указа.

"Кадровые назначения, вы знаете, мы не анонсируем", – отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что наиболее вероятным кандидатом на пост посла в Вашингтоне стал директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев. Однако МИД России публично не стал комментировать кандидатуру посла России в США из-за законодательных ограничений.

Анатолий Антонов, который ранее занимал эту должность, сложил свои полномочия в качества посла РФ в США и вернулся в Москву. Он занимал эту должность с августа 2017 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что отъезд бывшего посла России из США не означает понижения уровня дипломатических отношений с Вашингтоном.

