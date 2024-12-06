Рябков заявил, что главной целью нового посла РФ в США будет возобновление диалога

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Главной задачей нового посла России в США станет восстановление хотя бы минимального межгосударственного диалога. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"В широком плане задачей номер один, учитывая приход новой администрации, должно стать восстановление хотя бы минимального межгосударственного диалога, сведенного Вашингтоном практически к нулю", – сказал он, при этом добавив, что до официального назначения преждевременно говорить об указаниях.

Как отметил Рябков, новому послу также нужно будет настойчиво работать с "трампистами" в конгрессе и экспертных кругах. Он заявил, что многие из них "не так зашорены", так как недавно пришли в политику.

При этом сам избранный президент США Дональд Трамп и его окружение посылают противоречивые сигналы, которые не стыкуются с национальными интересами России, добавил Рябков.

"Со своей стороны мы открыты для честного диалога на основе взаимного уважения и учета интересов. Воспользуется ли этим шансом новая администрация – большой вопрос", – заключил дипломат.

Как ранее сообщали СМИ, наиболее вероятным кандидатом на пост посла в Вашингтоне стал директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев. Однако МИД России публично не стал комментировать кандидатуру посла России в США из-за законодательных ограничений.

Анатолий Антонов, который ранее занимал эту должность, сложил свои полномочия и вернулся в Москву. Он занимал эту должность с августа 2017 года.