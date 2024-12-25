Песков заявил об отсутствии импульсов со стороны Трампа для контактов с Путиным

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От избранного президента США Дональда Трампа не исходило никаких импульсов для организации контактов с Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"До инаугурации еще все-таки достаточно долго – еще больше трех недель. Пока планов никаких конкретных нет", – подчеркнул он.

При этом сам Трамп говорит, что ждет встречи с российским лидером для урегулирования украинского конфликта.

Вместе с тем Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к переговорам по Украине, в том числе и с Трампом. В Кремле отмечали, что варианты "заморозки" конфликта неприемлемы для России, поскольку ей важно достичь целей своей спецоперации.

