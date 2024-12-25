Депутат Рады Дмитрук рассказал о сигнале, полученном Зеленским от США

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Депутат Верховной рады Артем Дмитрук прокомментировал заявление спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о необходимости проведения мирных переговоров, сообщает "Московский комсомолец".

Дмитрук считает, что это заявление служит не самым позитивным сигналом для украинского лидера Владимира Зеленского.

"Для Зеленского это, конечно, "приятные новости", – подчеркнул депутат Рады.

Ранее Келлог заявил, что Трамп не хочет повторения ситуации с минскими соглашениями. Он также сказал, что Трамп "осознает важность" отношений, которые есть у него с союзниками, а также с Владимиром Путиным.

Будущий спецпосланник по Украине уточнил, что Трамп хочет добиться справедливого и защищенного мира. Кроме того, Келлог выразил надежду, что урегулировать конфликт на Украине удастся "в относительно ближайшем будущем".

Агентство Bloomberg сообщало, что Келлог планирует прилететь в январе в Киев, а также отправиться в Лондон, Париж и Рим. Кроме того, издание предположило, что спецпосланник по Украине может посетить Москву для "сбора информации".

Трамп ранее также заявил, что будет ждать встречи с Путиным по урегулированию украинского конфликта. Однако каких-либо предпосылок для организации встречи пока нет, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

