Депутат Рады Дмитрук рассказал о сигнале, полученном Зеленским от США

25 декабря, 09:53Политика
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Депутат Верховной рады Артем Дмитрук прокомментировал заявление спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о необходимости проведения мирных переговоров, сообщает "Московский комсомолец".
Дмитрук считает, что это заявление служит не самым позитивным сигналом для украинского лидера Владимира Зеленского.
"Для Зеленского это, конечно, "приятные новости", – подчеркнул депутат Рады.
Ранее Келлог заявил, что Трамп не хочет повторения ситуации с минскими соглашениями. Он также сказал, что Трамп "осознает важность" отношений, которые есть у него с союзниками, а также с Владимиром Путиным.
Будущий спецпосланник по Украине уточнил, что Трамп хочет добиться справедливого и защищенного мира. Кроме того, Келлог выразил надежду, что урегулировать конфликт на Украине удастся "в относительно ближайшем будущем".
Агентство Bloomberg сообщало, что Келлог планирует прилететь в январе в Киев, а также отправиться в Лондон, Париж и Рим. Кроме того, издание предположило, что спецпосланник по Украине может посетить Москву для "сбора информации".
Трамп ранее также заявил, что будет ждать встречи с Путиным по урегулированию украинского конфликта. Однако каких-либо предпосылок для организации встречи пока нет, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В Кремле внимательно изучили заявление Трампа о готовности Украины к заключению мира