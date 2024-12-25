Келлог заявил, что Трамп не хочет повторения ситуации с минскими соглашениями по Украине

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Избранный президент США Дональд Трамп не хочет повторения ситуации с минскими соглашениями. Об этом заявил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox Business.

"Мы видели мирные процессы в прошлом, например попытку России и Украины в рамках минского переговорного процесса, которая явно провалилась. Президент (Трамп. – Прим. ред.) не хочет подобного", – высказался он.

Келлог также сказал, что Трамп "осознает важность" отношений, которые есть у него с союзниками, а также с Владимиром Путиным. Будущий спецпосланник по Украине уточнил, что Трамп хочет добиться справедливого и защищенного мира.

Кроме того, Келлог выразил надежду, что урегулировать конфликт на Украине удастся "в относительно ближайшем будущем".

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Келлог планирует прилететь в январе в Киев, а также отправиться в Лондон, Париж и Рим. Кроме того, издание предположило, что спецпосланник по Украине может посетить Москву для "сбора информации".

Трамп ранее также заявил, что будет ждать встречи с Путиным по урегулированию украинского конфликта. Однако каких-либо предпосылок для организации встречи пока нет, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

