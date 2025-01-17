Ушаков: Россию никто не представит на инаугурации Трампа

Фото: kremlin.ru

Никто не будет представлять Россию на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Обычно посол представляет", – цитирует его РИА Новости.

Ушаков пояснил, что на мероприятии может присутствовать временный поверенный в делах посольства России, если его пригласят. Помощник российского лидера подчеркнул, что команда Трампа пока не контактировала с Кремлем.

Ранее западные СМИ утверждали, что Трамп пригласил на инаугурацию, которая состоится 20 января, председателя КНР Си Цзиньпина и аргентинского лидера Хавьера Милей.

В мероприятии, как предполагается, могут принять участие глава крайне правой националистической партии Бельгии "Фламандский интерес" Том Ван Грикен, премьер Италии Джорджа Мелони, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, бывший кандидат в президенты Франции и лидер правой фракции "Отвоевание" Эрик Земмур и лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж.

Тем временем действующий лидер США Джо Байден выступил с прощальным обращением к нации, в котором подвел итоги своего президентства. В ряду своих заслуг он упомянул создание почти 17 миллионов новых рабочих мест и расширение доступа населения к здравоохранению.

