Байден выступил с прощальным обращением к гражданам США

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Действующий лидер США Джо Байден выступил с прощальным обращением к нации, в котором подвел итоги своего президентства. Трансляция с обращением Байдена велась на YouTube-канале Белого дома.

В своем выступлении президент США заявил, что американцы смогут почувствовать итоги его работы через десятилетия. В ряду своих заслуг он упомянул создание почти 17 миллионов новых рабочих мест и расширение доступа населения к здравоохранению.

Говоря о внешней политике Штатов, Байден заявил, что ему удалось укрепить НАТО и "сохранить свободу Украины". Он упомянул недавнее заключение соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС, заявив, что сделка по прекращению огня в Газе и освобождению заложников была разработана и согласована его командой.

Кроме того, Байден считает, что Соединенные Штаты при нем опередили Китай в конкурентной борьбе. Тем не менее лидер США в своем обращении ни разу не упомянул Россию или Владимира Путина, а также отношения между Вашингтоном и Москвой в период его президентства. Байден также заявил, что американской демократии на сегодняшний день угрожает зарождающаяся в стране олигархия.

"Олигархия зарождается в сегодняшней Америке, ее огромное богатство, власть и влияние угрожают нашей демократии, нашим базовым правам и свободам", – отметил он.

Помимо этого, Байден призвал внести поправки в Конституцию США для устранения иммунитета президента от ответственности за преступления, совершенные во время исполнения полномочий. В том числе он подчеркнул важность борьбы с коррупцией в политике, потребовав избавиться от скрытого финансирования избирательных кампаний.

В заключение уходящий глава Белого дома сообщил, что обеспечил мирную передачу следующему президенту США Дональду Трампу, инаугурация которого должна состояться 20 января.

13 января Байден выступил с финальной речью по вопросам внешней политики. В ней он заявил, что США и союзники не могут позволить себе отказаться от помощи Киеву, а также обязаны продолжать поддержку Украины. По мнению Байдена, он заложил основу для следующей администрации США в вопросах поддержки Киева.

В МИД РФ, комментируя данное выступление Байдена, заявили, что в нем американский президент лишь рассказал о том, как и кому США сделали хуже. В ведомстве также сравнили речь Байдена с пресс-конференцией главы МИД Сергея Лаврова и отметили разность подходов во внешней политике.