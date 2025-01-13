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13 января, 23:53

Политика

Захарова обвинила Байдена в подталкивании мира к ядерному конфликту

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Власти США и, в частности, действующий президент страны Джо Байден осознанно подталкивали мир к пропасти ядерного конфликта, оказывая поддержку Киеву. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала финальную речь Байдена по вопросам внешней политики.

В своем выступлении глава Белого дома признался, что поддержка Украины формировала риск ядерной конфронтации с Россией. Тем не менее, как считает Байден, американским властям удалось ее избежать.

Захарова отметила, что это заявление можно считать признанием в осознанно совершенной провокации.

"Все, кто на Западе клеветал на Россию, обвиняя ее в какой-то "ядерной дестабилизации", "бряцанием ядерным орудием" и так далее, с этого момента должен называться лгуном и распространителем фейков", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Между тем Байден ожидает продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона при будущей администрации Дональда Трампа. Действующий президент США надеется, что конгрессмены открыто выскажутся и не согласятся с республиканцем, если тот решит изменить позицию Белого дома в этом конфликте.

Кроме того, в МИД РФ уже отмечали, что враждебные действия США не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии России. Так в ведомстве прокомментировали новые санкции против отечественного энергетического сектора.

При Джо Байдене США направили военную помощь Украине более чем на 62 млрд долларов

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