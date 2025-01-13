Песков заявил, что предметной подготовки встречи Путина и Трампа пока нет

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Пока не существует конкретной подготовки встречи Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, но есть стремление к сотрудничеству. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, контакт между главами государств будет целесообразен и весьма необходим.

"Далее будем смотреть после того, как уже поменяется администрация в Вашингтоне", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что команда избранного президента Штатов готовится к его встрече с Путиным. По мнению Трампа, достижение сделки по Украине невозможно без установления контакта с Россией, подчеркнул Уолц. Советник заверил, что команда нового президента США будет работать над этим вопросом.

По словам Уолца, телефонный разговор политиков может состояться в ближайшие дни или недели. Он отметил, что диалог станет первым шагом, после чего команда избранного президента США сможет действовать дальше.