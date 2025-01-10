Политолог Светов: ключевой разговор Путина и Трампа будет не про Украину

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Владимир Путин и Дональд Трамп на возможной встрече обсудят позиции России и США по вопросам мировой безопасности. При этом тема Украины не будет ключевой, предположил в разговоре с Москвой 24 политолог Юрий Светов.

Ранее Трамп анонсировал встречу с Путиным и сообщил, что сейчас ведется подготовка к мероприятию. Однако сроки возможного разговора он называть не стал.

Юрий Светов отметил, что не ждет конкретных результатов от диалога двух президентов. По его мнению, в разговоре будут обозначены позиции стран в условиях меняющегося миропорядка.

"Мы привычно упираемся сразу в Украину, но не по ней будет ключевой разговор. Беседа пойдет о позициях РФ и США в условиях перестройки мировой системы международных отношений", – предположил политолог.





Юрий Светов политолог Украина – дело десятое. Там происходит процесс, о котором сказал Путин на прямой линии: мы последовательно и целенаправленно продвигаемся по всей линии фронта. С Украиной мы разберемся сами, а вот с общими вопросами безопасности в мире надо говорить с американцами.

Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью американскому журналисту Лексу Фридману, что хотел бы присутствовать на инаугурации Дональда Трампа, однако тот его не пригласил. Церемония вступления избранного президента США в должность состоится 20 января.

