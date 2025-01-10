Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу

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Верховный суд США отказался отменить вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом со ссылкой на документы суда сообщает РИА Новости.

"Во-первых, предполагаемые нарушения доказательств на судебном процессе избранного президента Трампа в государственном суде могут быть рассмотрены в обычном порядке апелляции. Во-вторых, бремя, которое приговор наложит на обязанности избранного президента, относительно несущественно в свете заявленного намерения суда первой инстанции вынести приговор о безусловном освобождении после краткого виртуального слушания", – указано в сообщении суда.

Ранее Трамп просил суд Нью-Йорка прекратить дело о выплате Дэниэлс, сославшись на решение действующего лидера США Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера. По мнению адвокатов Трампа, аргументы Байдена в защиту своего сына также применимы и к делу республиканца.

В мае текущего года присяжные в суде Нью-Йорка признали Трампа виновным в рамках уголовного дела о подлоге деловой документации по всем 34 пунктам обвинения. Сам Трамп назвал решение жюри "позором", вновь заявил о своей невиновности и пообещал "бороться до конца".