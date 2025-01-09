Сын Трампа связал пожары в Калифорнии с отправкой пожарного оборудования Украине

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Сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп – младший заявил о связи пожаров в Калифорнии с отправкой пожарного оборудования на территорию Украины. Он высказался об этом на своей странице в социальной сети X.

"О, глядите, конечно же, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих припасов Украине", – отметил сын американского лидера.

Площадь пожаров в Лос-Анджелесе увеличилась до 11 тысяч гектаров. В результате природного бедствия без электричества остались почти 370 тысяч человек.

Действующий президент США Джо Байден ввел режим масштабного бедствия в Калифорнии и распорядился выделить федеральную помощь для пострадавших из Лос-Анджелеса.

Граждане смогут претендовать на финансовую помощь в виде субсидий для аренды временного жилья, ремонта домов, а также на получение займов под низкий процент для компенсации ущерба, не покрытого страховкой. Кроме того, будет оказана поддержка в восстановлении хозяйств и бизнеса.

Тем временем в районе Голливудских холмов в Лос-Анджелесе вспыхнул новый пожар. По данным СМИ, место возгорания находится вблизи достопримечательностей Лос-Анджелеса и популярных туристических направлений – Музея восковых фигур мадам Тюссо, отеля Hollywood Roosevelt, театра El Capitan и других известных мест.