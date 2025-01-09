Трамп призвал к отставке губернатора Калифорнии на фоне пожаров

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Избранный президент США Дональд Трамп выступил с предложением отправить в отставку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома на фоне пожаров. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Один из лучших и красивейших уголков США сгорает дотла", – заявил политик.

По словам Трампа, вина за лесные пожары лежит именно на Ньюсоме.

Сын избранного президента Трамп-младший и американский предприниматель Илон Маск также выразили свое недовольство действиями губернатора Калифорнии, сообщает ТАСС.

Площадь пожаров в Лос-Анджелесе увеличилась до 11 тысяч гектаров. В результате природного бедствия без электричества остались более 175 тысяч жителей. Местные власти обратились за помощью к пожарным из соседних районов, а также к сотрудникам экстренных служб из штатов Вашингтон, Орегон и Невада.

В зоне возгорания сохраняется засушливая погода, которую усугубляют сильные ветры. В результате, по информации телеканала CNN, число очагов возгорания увеличилось до шести. По оценкам экспертов из AccuWeather, ущерб от пожаров и экономические потери могут составить от 52 до 57 миллиардов долларов.

Действующий президент США Джо Байден ввел режим масштабного бедствия в Калифорнии и распорядился выделить федеральную помощь для пострадавших из Лос-Анджелеса.

Граждане смогут претендовать на финансовую помощь в виде субсидий для аренды временного жилья, ремонта домов, а также на получение займов под низкий процент для компенсации ущерба, не покрытого страховкой. Кроме того, будет оказана поддержка в восстановлении хозяйств и бизнеса.