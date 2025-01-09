Номинантов на "Оскар" объявят 19 января из-за пожаров в Лос-Анджелесе

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В связи с лесными пожарами в Лос-Анджелесе дата объявления номинантов на премию "Оскар" была перенесена с 17 на 19 января. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на письмо киноакадемии.

Также киноакадемия увеличила период голосования за претендентов на награды на два дня. Окончание голосования запланировано на 14 января.

По данным СМИ, в пожаре полностью сгорел дом американской телеведущей Пэрис Хилтон. Модель не проживала в том доме на постоянной основе, он был лишь одним из принадлежащих ей объектов недвижимости.

Всего огнем уничтожены более тысячи строений, погибли как минимум 5 человек.