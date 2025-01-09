Пожар в строении на севере Москвы полностью потушен

Фото: Москва 24

Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

В ночь на 9 января на Коровинском шоссе загорелось одноэтажное металлическое строение с примыкающим зданием автомойки. Изначально площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Локализовать пожар удалось на площади в 500 квадратных метров. С огнем боролись 37 специалистов и 10 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.