На севере Москвы загорелось одноэтажное строение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одноэтажное металлическое строение загорелось на севере Москвы на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"На Коровинском шоссе загорелось одноэтажное металлическое строение с примыкающим зданием автомойки", – указано в сообщении.

Для тушения пожара привлечены 37 специалистов и 10 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.

Ранее, вечером 8 января на улица Врубеля загорелась крыша двухэтажного здания, которое находится на реконструкции. Там расположена церковь Иисуса Христа Святых. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

Пожар удалось полностью потушить в ночь на 9 января. На месте работали 41 специалист и 11 единиц техники, никто не пострадал.

