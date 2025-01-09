Пожар в церкви в Москве полностью потушен

Фото: МЧС России

Возгорание в церкви в Москве было полностью потушено. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

Вечером 8 января на улица Врубеля загорелась крыша двухэтажного здания, которое находится на реконструкции. Там расположена церковь Иисуса Христа Святых. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

Через некоторое время пожарным удалось локализовать возгорание. На месте работали 41 специалист и 11 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.

