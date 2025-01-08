Пожар на севере Москвы локализован

Фото: МЧС России

Локализовано возгорание, которое произошло в здании на севере Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

При этом, как рассказал РИА Новости живущий неподалеку российский религиовед и сектовед Роман Силантьев, пожар произошел в мормонской церкви в поселке художников в Москве.

"Мормоны тут исторически – это их главный российский центр, штаб-квартира", – уточнил он.

Силантьев также рассказал, что в последнее время здание находится на реконструкции. Ранее, по его словам, здесь располагался профилакторий одного из промышленных предприятий.

"У мормонов есть любовь к особой архитектуре: это два параллельно стоящих здания, соединенные переходом. Они, видимо, специально нашли в Москве это место и его выкупили. Они уже лет 30 как в этом здании", – подытожил проживающий неподалеку религиовед.

Вечером 8 января на улица Врубеля загорелась крыша двухэтажного здания, которое находится на реконструкции. Там расположена церковь Иисуса Христа Святых. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

