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03:16

Происшествия

Пожарные локализовали возгорание на севере Москвы на площади 500 "квадратов"

Пожар в одноэтажном строении на севере Москвы был локализован на площади в 500 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

В ночь на 9 января на Коровинском шоссе загорелось одноэтажное металлическое строение с примыкающим зданием автомойки. Изначально площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Для борьбы с огнем были привлечены 37 специалистов и 10 единиц техники.

О пострадавших не сообщалось.

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