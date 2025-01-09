Байден ввел режим бедствия в Калифорнии на фоне пожаров

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Президент США Джо Байден ввел режим масштабного бедствия в Калифорнии на фоне лесных пожаров и распорядился выделить федеральную помощь для пострадавших из Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Белый дом на сайте.

Так, граждане смогут претендовать на финансовую помощь в виде субсидий для аренды временного жилья, ремонта домов, а также на получение займов под низкий процент для компенсации ущерба, не покрытого страховкой. Кроме того, будет оказана поддержка в восстановлении хозяйств и бизнеса.

Из федерального бюджета также будут выделены средства для местных властей и некоторых некоммерческих организаций на проведение аварийных работ. Средства будут направлены на реализацию мер по предотвращению стихийных бедствий в штате в будущем, говорится в сообщении.

Для координации федеральной помощи назначен Кертис Браун, представляющий Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA). Однако оценка ущерба, нанесенного пожарами, еще не завершена, уточнил Белый дом. В будущем помощь может быть расширена на другие территории и включать в себя другие виды поддержки.

Между тем Байден отменил свой визит в Италию из-за пожаров в Калифорнии. Действующий президент Штатов уже встретился с полицией, пожарными и сотрудниками экстренных служб, которые борются с пожарами. В Белом доме подчеркнули, что Байден продолжит направлять все ресурсы федерального уровня на борьбу с последствиями пожаров.

Согласно данным пожарной службы Калифорнии, общая площадь пожаров в Лос-Анджелесе составляет почти 11 тысяч гектаров. Огонь уже уничтожил более тысячи строений, сообщается о гибели как минимум 5 человек.