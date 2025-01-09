Маск назвал правдой мнение о том, что у Калифорнии худшие власти в США

Фото: ТАСС/АР/Allison Robbert

Американский бизнесмен Илон Маск раскритиковал власти штата Калифорния на фоне масштабных и разрушительных природных пожаров. Об этом сообщает телеканал "360".

В социальных сетях начали появляться публикации с мнением, что у Калифорнии худшие власти в США.

"Правда", – написал Маск в соцсети Х, отвечая на такой пост одного из пользователей.

Сам автор публикации назвал политику калифорнийского губернатора Гэвина Ньюсома "неудачной" в области управления лесными и водными ресурсами.

Площадь пожаров в Лос-Анджелесе ранее увеличилась до 11 тысяч гектаров. В результате природного бедствия без электричества остались более 175 тысяч жителей. Местные власти обратились за помощью к пожарным из соседних районов, а также к сотрудникам экстренных служб из штатов Вашингтон, Орегон и Невада.

В зоне возгорания сохраняется засушливая погода, которую усугубляют сильные ветры. В результате, по данным СМИ, число очагов возгорания увеличилось до шести. Ущерб от пожаров и экономические потери могут составить от 52 до 57 миллиардов долларов.

Действующий президент США Джо Байден ввел режим масштабного бедствия в Калифорнии и распорядился выделить федеральную помощь для пострадавших из Лос-Анджелеса. В свою очередь, избранный президент США Дональд Трамп выступил с предложением отправить в отставку губернатора Калифорнии на фоне пожаров.