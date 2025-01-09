Новый пожар вспыхнул в Голливуде рядом с "Аллеей славы"

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В районе Голливудских холмов в Лос-Анджелесе вспыхнул новый пожар, который ставит под угрозу "Аллею славы", концертный зал Hollywood Bowl и другие достопримечательности. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Пожар, получивший название "Закатный", произошел в среду, 8 января, около 17:30 (04:30 по московскому времени в четверг, 9 января) в районе парка Раньон-Каньон. В связи с этим власти объявили об эвакуации жителей близлежащих районов.

Издание отмечает, что место возгорания находится вблизи достопримечательностей Лос-Анджелеса и популярных туристических направлений – Музея восковых фигур мадам Тюссо, отеля Hollywood Roosevelt, театра El Capitan и других известных мест.

По информации журнала, на 18:00 среды (05:00 четверга по московскому времени) площадь возгорания составила не менее 4 гектаров.

Тем временем природные пожары почти уничтожили особняки актеров Джона Гудмена ("Большой Лебовски"), Билли Кристала ("Когда Гарри встретил Салли") и комика Юджина Леви, передает TMZ.

Житель Лос-Анджелеса Дон Рейман рассказал, что пожар начался после ветра, который повалил деревья. Возгорание возникло на холме, охватывая дома друг за другом. Жилища в одном из районов сгорели полностью, как и квартал, где проживает Рейман. Об этом сообщает газета "Известия".

Как сообщил Рейман, его дом – единственное, что уцелело в пожаре, тогда как все остальные здания были полностью разрушены.

"Мой отец остался там с пожарным шлангом, он не хотел уходить. <...> Он спас наш дом. Папа, ты мой герой", – рассказал очевидец.

Площадь пожаров в Лос-Анджелесе увеличилась до 11 тысяч гектаров. В результате природного бедствия без электричества остались более 175 тысяч жителей. Местные власти обратились за помощью к пожарным из соседних районов, а также к сотрудникам экстренных служб из штатов Вашингтон, Орегон и Невада.

Действующий президент США Джо Байден ввел режим масштабного бедствия в Калифорнии и распорядился выделить федеральную помощь для пострадавших из Лос-Анджелеса.

Граждане смогут претендовать на финансовую помощь в виде субсидий для аренды временного жилья, ремонта домов, а также на получение займов под низкий процент для компенсации ущерба, не покрытого страховкой. Кроме того, будет оказана поддержка в восстановлении хозяйств и бизнеса.