Вучич предложил провести переговоры Путина и Трампа в Сербии

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Президент Сербии Александр Вучич предложил возглавляемую им страну как место для переговоров Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа.

"Сербия не только формально вне военных блоков, как некоторые страны, Сербия по сути вне обоих блоков – и НАТО, и ОДКБ – существенно самостоятельная и независимая страна, полностью готовая гарантировать полную безопасность обоим президентам", – отметил Вучич в эфире TV Pink.

В то же время руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо сообщил, что Швейцария готова принять встречу Путина и Трампа. Однако, по его словам, государство не поддерживает контактов с Россией, Украиной или США. Об этом сообщает РИА Новости.

Бидо обратил внимание, что после саммита в Бюргенштоке всем трем странам сообщалось о готовности Швейцарии поддержать попытки наладить мирные отношения посредством дипломатических методов.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что команда избранного президента Штатов готовится к его встрече Путиным. По мнению Трампа, достижение сделки по Украине невозможно без установления контакта с Россией, подчеркнул Уолц. Советник заверил, что команда нового президента США будет работать над этим вопросом.

По словам Уолца, телефонный разговор политиков может состояться в ближайшие дни или недели. Он отметил, что диалог станет первым шагом, после чего команда избранного президента США сможет действовать дальше.