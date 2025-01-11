В МИД РФ заявили, что враждебные действия США не останутся без реакции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Враждебные действия США не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии России. Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с очередными санкциями США против РФ.

Решение нынешней администрации Штатов ввести новые ограничительные меры против отечественного энергетического сектора в целом и ряда крупных компаний является попыткой нанести хоть какой-то ущерб российской экономике даже ценой риска дестабилизации мировых рынков накануне завершения пребывания у власти президента Джо Байдена.

В ведомстве подчеркнули, что Москва не только выстояла вопреки внешнему давлению, но и продолжает развиваться. Причем США своими действиями наносят вред в том числе для американского бизнеса.

"В жертву при этом приносятся интересы как европейских союзников США, <...> так и собственного населения, страдающего сейчас от последствий масштабных пожаров в Калифорнии", – говорится в сообщении.

Штаты объявили о новых антироссийских санкциях 10 января. Они затронут компании "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах", "Альфастрахование" и некоторые другие фирмы. В частности, ограничениям подвергнуты более чем 30 российских нефтесервисных компаний: "РН-Бурение", "Технологии ОФС", "РН-ГРП", "РН-Сервис", "РН-Ванкор" и другие.

Кроме того, санкции введены против Московского, Киришского и Омского НПЗ и 183 нефтяных танкеров, многие из которых входят, как утверждают в Вашингтоне, в "теневой флот" России.