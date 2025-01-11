ТАСС: отмена новых санкций США против России может войти в сделку по Украине

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Отмена нового крупного пакета санкций США против российского энергетического комплекса потенциально способна стать частью сделки по Украине между Кремлем и следующей администрацией США во главе с республиканцем Дональдом Трампом. Такое мнение высказал близкий к администрации Трампа источник ТАСС.

"Сегодняшний шаг администрации Джо Байдена является значимым в том смысле, что он предоставляет заступающей на вахту администрации Трампа благоприятную возможность сделать смягчение санкций частью потенциального мирного плана по Украине", – заявил он.

Новые антироссийские санкции затронули компании "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах", "Альфастрахование" и некоторые другие фирмы. В частности, ограничениям подвергнуты более чем 30 российских нефтесервисных компаний: "РН-Бурение", "Технологии ОФС", "РН-ГРП", "РН-Сервис", "РН-Ванкор" и другие.

Кроме того, введены меры против Московского, Киришского и Омского НПЗ и 183 нефтяных танкеров, многие из которых входят, как утверждают в Вашингтоне, в "теневой флот" России.

При этом в Белом доме уверены, что новые санкции против энергосектора РФ не окажут сильного влияния на нефтяной рынок. При этом санкции называют как "самые существенные к настоящему времени в отношении российского энергетического сектора".