В Белом доме заявили, что санкции против энергосектора РФ не ударят сильно по рынку

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Новые санкции Вашингтона против энергосектора РФ не окажут сильного влияния на нефтяной рынок, считает представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Прогнозируется, что глобальное предложение энергии в этом году превысит спрос, а цены на нефть с начала войны России против Украины упали на 35 долларов за баррель. В США средняя цена бензина снизилась с 4 долларов до чуть более 3 долларов за галлон", – передает РИА Новости его слова.

Кирби уверен в стабильности глобального и внутреннего рынка. У Белого дома нет опасений, что введенные санкции отразятся на экономике страны и мировой энергетике. Меры приняты, чтобы сократить доходы РФ, объяснил он.

Ранее США объявили о новых антироссийских санкциях. Они затронут компании "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах", "Альфастрахование" и некоторые другие фирмы. В частности, ограничениям подвергнуты более чем 30 российских нефтесервисных компаний: "РН-Бурение", "Технологии ОФС", "РН-ГРП", "РН-Сервис", "РН-Ванкор" и другие.

Кроме того, санкции введены против Московского, Киришского и Омского НПЗ и 183 нефтяных танкеров, многие из которых входят, как утверждают в Вашингтоне, в "теневой флот" России.