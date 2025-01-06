Вучич заявил о готовности Сербии выкупить долю РФ в NIS в случае санкций

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Власти Сербии готовы выкупить всю российскую долю в компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) в случае американских санкций. Об этом заявил президент страны Алекандр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

По его словам, у Белграда есть средства, чтобы сразу выкупить всю долю. Сербские власти оценивают ее примерно в 500–700 миллиардов евро.

Несмотря на готовность купить долю "Газпром нефти" и "Газпрома", Сербия все же попытается избежать этого варианта, подчеркнул Вучич.

"Нефтяная индустрия Сербии" является одной из крупнейших энергетических компаний Юго-Восточной Европы. В Сербии ей принадлежат два НПЗ и две производственные площадки.

В декабре Вучич уже обещал, что Сербия не будет вводить санкции против России из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии". Сейчас "Газпром нефть" и "Газпром" владеют 56,15% сербской компании. Вучич допустил возможность переговоров о снижении этой доли.

После переговоров с новой администрацией США сербский лидер собирается обсудить с Владимиром Путиным ожидаемые санкции Вашингтона против NIS. Вучич отметил, что Белый дом объявит о санкциях против нефтяной компании до 15 января, после чего Сербии дадут срок до 15 марта.