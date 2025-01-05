Вучич проведет телефонный разговор с Путиным из-за санкций против NIS

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Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что после переговоров с новой администрацией США собирается обсудить с Владимиром Путиным ожидаемые санкции Вашингтона против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS).

"Я помогу в разговоре с Путиным, потому что он не будет разговаривать ни с кем другим, с одной стороны, по договору о газоснабжении, который надо заключить, с другой – касательно NIS", – цитирует Вучича РИА Новости.

Сербский лидер отметил, что Белый дом объявит о санкциях против нефтяной компании до 15 января, после чего Сербии дадут срок до 15 марта. Вучич поручил правительству сформировать две группы под руководством премьер-министра Милоша Вучевича.

Вариант с отчуждением компании у России президент Сербии назвал "абсолютно последней опцией", которая будет задействована только в случае отсутствия какого-либо другого выбора.

"Мы не грабители и не пираты, как на Западе, которые отнимают у России собственность, а потом будут стоять в очереди, чтобы извиняться за сделанное", – заключил он.

"Нефтяная индустрия Сербии" является одной из крупнейших энергетических компаний Юго-Восточной Европы. В Сербии ей принадлежат два НПЗ и две производственные площадки.

В декабре Вучич уже обещал, что Сербия не будет вводить санкции против России из-за ожидаемых ограничительных мер США против "Нефтяной индустрии Сербии".

Сейчас "Газпром нефть" и "Газпром" владеют 56,15% сербской компании. Вучич допустил возможность переговоров о снижении этой доли. Вместе с тем он добавил, что Сербия уже давно сохраняет политику приверженности принципам международного права, планирует и дальше ее продолжать.