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Президент Сербии Александр Вучич провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС.

"Содержательный и хороший разговор с президентом Украины по всем важным вопросам двустороннего сотрудничества", – сообщил Вучич.

Он также напомнил, что Сербия вновь открыла свое посольство в Киеве, и выразил надежду, что это поспособствует дальнейшему улучшению отношений между государствами.

Кроме того, Вучич заявил, что они с Зеленским рассмотрели "европейский путь" обеих стран и возможность более частых двусторонних визитов.

Власти Сербии не собираются вводить санкции против России, несмотря на давление со стороны Евросоюза. Об этом ранее писали СМИ со ссылкой на заместителя премьер-министра Сербии Александра Вулина. По словам политика, Сербия также сделала предложение России увеличить объем поставляемого газа.

До этого вице-премьер Сербии заявлял, что люди из Западной Европы и Германии видят в России близкие им ценности. Этим и объясняется популярность Владимира Путина в этих странах.

