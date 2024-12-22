Глава МИД Венгрии сообщил о возобновлении поставок нефти по нефтепроводу "Дружба"

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в страну вновь поступает нефть по нефтепроводу "Дружба". Об этом он написал в соцсети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

В своем сообщении Сийярто подчеркнул, что "энергоснабжение в Венгрии в безопасности".

Ранее сообщалось, что на территории Польши произошла утечка сырья из нефтепровода "Дружба". В пожарной службе страны передали, что утечка не угрожает взрывом или пожаром, опасность для граждан также отсутствует. Причины инцидента неизвестны. Польский оператор рассматривает все версии, включая возможную диверсию.